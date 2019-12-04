Политика

ВедомостиВедомостиПесков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
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В Кремле ответили на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

URA.Ru05:20

Кремль открестился от убийства соратника Басаева в Берлине

Национальная служба новостей05:02

Песков: подозрения о якобы причастности РФ к убийству гражданина Грузии в ФРГ беспочвенны

ТАСС04:32

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Интерфакс04:47

В Кремле оценили сообщения о причастности России к убийству в Берлине

RT на русском04:40

Кремль не увидел риска для отношений с Германией из-за убийства в Берлине

РБК04:57

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

РИА Новости05:26
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Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

REGNUM вчера в 12:17
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МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
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Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
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Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

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На днях Генри Кавилл в очередной раз стал гостем популярного в США вечернего шоу Джимми Киммела, и в этот раз он вместе с Netflix подготовил для зрителей шоу специальной сюрприз: отрывок грядущего сериала «Ведьмак» со сценой сражения.
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Amazon откроет квантовые вычисления всем желающим

Доступ к квантовому оборудованию (производства D-Wave, IonQ и Rigetti) открыт через единый интерфейс, пишет Engadget.
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Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Политика

Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
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The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Газета.Ru 06:59
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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
РБК 06:24
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Глебов вернулся в расположение «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вернулся в клуб после перенесенной операции.
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО "Больверк" (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП "Росморпорт" (заказчик-застройщик) на строительство объекта терминала на сумму 7,4 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:35
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С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
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Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Происшествия

Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
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Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru 05:38
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Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service вчера в 05:37
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета 05:12
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Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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Всемирный банк оценил совокупное богатство России

Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей.
Взгляд.ру 07:44
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