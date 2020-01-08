Политика
REGNUMВ Кремле отвергли связь убийства Сулеймани и визита в Россию Меркель
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 8 января он рассказал общаясь с журналистами.
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Политика
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
Общество
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 6 января 2020 года
Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Армия и оружие
В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам
Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Авто
Производитель Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекское предприятие "Узавтосаноат", владеющее брендом Ravon, намерено выпустить бюджетный автомобиль, способный побороться с Lada на территории бывшего СССР.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Армия и оружие
Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Происшествия
Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
Армия и оружие
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Наука
Эксперименты на крысах показали эффективность кофеина для похудения
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.