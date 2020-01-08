Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 8 января он рассказал общаясь с журналистами.

В Кремле отвергли связь убийства Сулеймани и визита в Россию Меркель

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