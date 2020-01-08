Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле отвергли связь убийства Сулеймани и визита в Россию Меркель

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 8 января он рассказал общаясь с журналистами.
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В ФРГ опровергли связь визита Меркель в Россию с ситуацией в Иране

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Визит Меркель в Москву оказался не связан с убийством Сулеймани

Телеканал 360°09:02

Песков: убийство Сулеймани не является причиной предстоящего визита Меркель в Россию

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Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

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В Кремле отвергли связь убийства Сулеймани и визита в Россию Меркель

REGNUM08:52
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Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном

Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
ТАСС 11:37
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Люди несут цветы к посольству Украины в Москве

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
МИР 24 06:37
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«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
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Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
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Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
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Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
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Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам

На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Rambler News Service 11:44
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Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда 11:05
Хоккей

КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби

В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Вести.Ru 11:25
Армия и оружие

В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам

Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Известия 11:04
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 11:26
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В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
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Производитель Ravon выпустит конкурента Lada

Узбекское предприятие "Узавтосаноат", владеющее брендом Ravon, намерено выпустить бюджетный автомобиль, способный побороться с Lada на территории бывшего СССР.
Российская газета 10:32
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
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В Оттаве произошла массовая стрельба

В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
BFM.ru 11:17
Армия и оружие

Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
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В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
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Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
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Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
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Армия и оружие

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Lenta.ru вчера в 20:15
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PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
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Эксперименты на крысах показали эффективность кофеина для похудения

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Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
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Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

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На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

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Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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