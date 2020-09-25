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На решение нескольких стран ЕС не признавать законность вступления Александра Лукашенко в должность главы государства отреагировали в Кремле. Это не помогает развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ.В источнике
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В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
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Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко
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