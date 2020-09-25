Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Утро.ru
Утро.ru

В Кремле ответили ЕС на отказ признать Лукашенко законным президентом

На решение нескольких стран ЕС не признавать законность вступления Александра Лукашенко в должность главы государства отреагировали в Кремле. Это не помогает развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
Подробнее о событии
РБК

Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание ЕС Лукашенко

РБК06:00
RT на русском

Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы

RT на русском06:23
URA.Ru

В Кремле оценили высказывания о нелегитимности Лукашенко

URA.Ru06:07
Национальная служба новостей

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Национальная служба новостей06:24
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

РИА Новости05:51
ТАСС

Песков: непризнание Лукашенко легитимным президентом противоречит международному праву

ТАСС05:48
Газета.Ru

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Газета.Ru05:48

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40
66

СКА — Ак Барс 0:0 (1-й перерыв)

Ротенберг занимает должность вице-президента СКА, однако из-за того, что тренерский штаб команды заболел коронавирусом, попробует себя в новой роли.
Metaratings08:34

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
321

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ23 сентября в 05:54
241

Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени

Студент из Австралии решил объединить физику в классической её форме с теорией относительности и доказал, что перемещения во времени без нарушения принципов причинности, то есть без парадокса, существуют.
News.ru06:17
50

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
219