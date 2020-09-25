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Утро.ru
Утро.ru

В Кремле ответили ЕС на отказ признать Лукашенко законным президентом

На решение нескольких стран ЕС не признавать законность вступления Александра Лукашенко в должность главы государства отреагировали в Кремле. Это не помогает развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Национальная служба новостей06:24
RT на русском

Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы

RT на русском06:23
РБК

Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание ЕС Лукашенко

РБК06:00
URA.Ru

В Кремле оценили высказывания о нелегитимности Лукашенко

URA.Ru06:07
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

РИА Новости05:51
ТАСС

Песков: непризнание Лукашенко легитимным президентом противоречит международному праву

ТАСС05:48
Газета.Ru

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Газета.Ru05:48

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Ведомости14:08
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Владимир Васильев попросил отпустить его под домашний арест

Представители Васильева подали в суд апелляцию, в которой требуют освободить Владимира из-под стражи и назначить ему меру пресечения либо в виде домашнего ареста, либо запретом определённых действий.
Екатеринбург Онлайн13:42

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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