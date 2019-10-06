Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Попова подала в Савёловский районный суд иск с требованием признать незаконным введение системы видеораспознавания. По её мнению, обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.
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Дмитрий Песков
Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран... Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, поимки преступников, предотвращения террористических актов и так далее.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 08:17
с чего всё началось

Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.
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