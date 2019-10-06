Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Попова подала в Савёловский районный суд иск с требованием признать незаконным введение системы видеораспознавания. По её мнению, обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.
Читать в источнике
Комментировать446
Дмитрий Песков
Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран... Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, поимки преступников, предотвращения террористических актов и так далее.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 08:17
с чего всё началось

Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.
Ведомостивчера в 17:32

Подробнее о событии

Москвичка объяснила причины подачи иска из-за системы распознавания лиц

РИА Новости10:23

Песков оценил работу системы распознавания лиц

Вечерняя Москва09:04

Центр данных Москвы не содержит персональную информацию граждан, зафиксированных камерами

ТАСС09:54

Суд рассмотрит иск о незаконности видеонаблюдения в Москве 21 октября

Интерфакс08:07

Песков прокомментировал требование запретить систему распознавания лиц в Москве

Ведомости06:41

Подан иск с требованием признать незаконными действия правительства Москвы, оно применяет технологию распознавания лиц

Эхо Москвы11:23

В России могут запретить систему распознавания лиц

URA.Ruвчера в 20:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Общество

Росгвардия создала нагрудный жетон для опознавания сотрудников

Росгвардия создала проект нагрудного жетона, который позволит идентифицировать сотрудников.
Газета.Ru 12:44
Политика

Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского

Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском вчера в 10:08
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Происшествия

Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус 10:25
Происшествия

Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске

BFM.ru 14:00
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ

Газета.Ru 14:57
Космос

«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу

N+1 03 октября в 08:18
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Политика

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия 14:30
Политика

В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

ФАН 05 октября в 11:02
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

ТАСС 09:01
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Здоровье

В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России

Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты 05:35
Футбол

Гальего официально покинул пост главного тренера «Эспаньола»

Спорт-Экспресс 14:30
Политика

Владимир Путин отмечает день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения.
TV BRICS 07:07
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 13:06
Общество

Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Шоу-бизнес

Нейрохирург рассказал о шансах Заворотнюк на выздоровление

Победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному, заявил доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин.
ФАН 09:43
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Здоровье

Что будет, если отказаться от алкоголя, объяснили врачи

Врачи объяснили, что будет, если отказаться от алкоголя.
Пермь открытая 11:37
Здоровье

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости 02:24
Политика

Волкер покидает пост исполнительного директора Института Маккейна

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора вашингтонского Института имени Джона Маккейна, входящего в структуру Университета штата Аризона.
ТАСС 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное