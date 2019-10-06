Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.

с чего всё началось

Система видеонаблюдения с технологией распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя в плане борьбы с преступностью и терактами. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданный москвичкой Аленой Поповой иск в суд с просьбой запретить систему, передает корреспондент РБК.

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Гаджеты IPhone 11 Pro Max назвали лучшим на мировом рынке смартфонов В iPhone 11 Pro Max была проверена автономность и выяснилось, что на одной подзарядке смартфон будет работать 40,5 часов, что на 29,5 часа больше, чем у предыдущего поколения, пишет издание «Астера».

Политика США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.

Экономика В России установили квоты на прием мигрантов на работу Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

Политика На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Общество В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия».

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Культура Армению можно превратить в рай для талантливых людей - Пашинян Армения должна превратиться в одну из передовых технологических стран мира, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на открытии Всемирного конгресса информационных технологий WCIT-2019.

Здоровье В Рязани зафиксировали «мышиную лихорадку» Число заболевших уже исчисляется тысячами, есть и летальные исходы. Десятки случаев заражения «мышиной лихорадкой» зафиксированы и в Рязани.

Происшествия В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.

Политика Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Общество Названы города-лидеры России по уровню зарплат Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.

Шоу-бизнес Муж Лолиты закрутил роман с косметологом Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Культура В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара» Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.