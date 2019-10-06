Общество

РБКРБКВ Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Система видеонаблюдения с технологией распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя в плане борьбы с преступностью и терактами. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданный москвичкой Аленой Поповой иск в суд с просьбой запретить систему, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.
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