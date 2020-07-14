Общество
РИА НовостиВ Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Председатель счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение НДФЛ лишенным экономического смысла.
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с чего всё началось
Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:06
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Политика
Позиция Германии по «Северному потоку-2» остаётся неизменной
Как сообщает Deutsche welle, глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента обозначил приоритеты Берлина на время председательства в Евросоюзе.
Новостной фронт 03:32
Происшествия
В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка
Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Футбол
Фарфан лайкнул пост Сёмина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку
Как сообщает «Матч ТВ», профессиональный футболист перуанского происхождения Джефферсон Фарфан оценил высказывание тренера Юрия Семина в сторону Василия Кикнадзе.
CT news 07:08
Шоу-бизнес
21-летний сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера
Сын знаменитого в прошлом футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин принял решение жениться на дочери миллиардера Николе Пельтц, которая является актрисой.
Вести.Ru 12 июля в 12:23
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости 06:48
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Шоу-бизнес
Андрей Разин сбросил 46 килограммов по методике Пугачевой
RuNews24.ru 01:14
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
Космос
В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита
В музее, где были проанализированы фрагменты, ученые нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.
Популярная механика 07:27
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Политика
400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова
Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
Ведомости 07:29
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
Армения сообщила о гибели двух офицеров после обстрелов Азербайджана
Аргументы и Факты 07:54
Космос
В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп
Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02