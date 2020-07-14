Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Политика Позиция Германии по «Северному потоку-2» остаётся неизменной Как сообщает Deutsche welle, глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента обозначил приоритеты Берлина на время председательства в Евросоюзе.

Шоу-бизнес Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. 75

Политика Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости. 3,2K

Общество Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет. 49

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Шоу-бизнес 21-летний сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера Сын знаменитого в прошлом футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин принял решение жениться на дочери миллиардера Николе Пельтц, которая является актрисой. 24

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае. 975

Политика Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. 2K

Происшествия В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.

Автоспорт Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки. 21

Космос В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита В музее, где были проанализированы фрагменты, ученые нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.

Общество Навального вызвали на допрос по делу о клевете Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете. 13

Политика 400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.

Футбол Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.