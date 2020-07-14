Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Председатель счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение НДФЛ лишенным экономического смысла.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:06

Подробнее о событии

Песков заявил, что в повышении НДФЛ для богатых есть экономический смысл, но он не главный

ТАСС07:41

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Российская газета07:41

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

РИА Новости06:06

В Кремле ответили на критику идей Путина Кудриным

URA.Ru06:58

Песков отреагировал на критику повышения налога для богатых

ГЛАС.RU06:55

В Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический

ПРАЙМ06:22

Деньги от 15% НДФЛ направят на лечение детей с особыми болезнями

Телеканал 360°07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
223
Политика

Позиция Германии по «Северному потоку-2» остаётся неизменной

Как сообщает Deutsche welle, глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента обозначил приоритеты Берлина на время председательства в Евросоюзе.
Новостной фронт 03:32
Происшествия

В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка

Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
1
Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
75
Политика

Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
3,2K
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
49
Общество

Лобков высказался об обвинениях в домогательстве

Газета.Ru 05:46
121
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Футбол

Фарфан лайкнул пост Сёмина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку

Как сообщает «Матч ТВ», профессиональный футболист перуанского происхождения Джефферсон Фарфан оценил высказывание тренера Юрия Семина в сторону Василия Кикнадзе.
CT news 07:08
1
Общество

Глава «Аэрофлота» представил Мишустину стратегию группы до 2028 года

Интерфакс 06:04
Шоу-бизнес

21-летний сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера

Сын знаменитого в прошлом футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин принял решение жениться на дочери миллиардера Николе Пельтц, которая является актрисой.
Вести.Ru 12 июля в 12:23
24
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
296
Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Известия 06:55
203
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости 06:48
975
Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
2K
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
146
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
3
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
63
Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton

В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
79
Шоу-бизнес

Андрей Разин сбросил 46 килограммов по методике Пугачевой

RuNews24.ru 01:14
14
Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
21
Космос

В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита

В музее, где были проанализированы фрагменты, ученые нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.
Популярная механика 07:27
Общество

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
13
Политика

400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова

Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
Ведомости 07:29
Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие

Армения сообщила о гибели двух офицеров после обстрелов Азербайджана

Аргументы и Факты 07:54
Космос

В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп

Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
4
Футбол

«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон

Metaratings 07:30
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru вчера в 17:02
178
Как работают Яндекс.Новости?
Главное