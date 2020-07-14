Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Общество Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет. 49

Спорт Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012 Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 270

Происшествия Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку Белогорский районный суд Крыма признал виновным владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, и оштрафовал его на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.

Экономика Инвестфонд пытается взыскать с руководства «Русского стандарта» 4 млрд Zamir Usmanov / Global Look Press Сегодня, 14 июля, состоится судебное заседание по иску инвестфонда Pala Assets Holdings к акционерам и руководству банка "Русский стандарт". 2

Происшествия Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД". 1

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 55

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 975