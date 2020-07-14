Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Кремле ответили на критику идей Путина Кудриным

URA.Ru06:58

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Российская газета07:41

Деньги от 15% НДФЛ направят на лечение детей с особыми болезнями

Телеканал 360°07:31

Песков заявил, что в повышении НДФЛ для богатых есть экономический смысл, но он не главный

ТАСС07:41

Песков отреагировал на критику повышения налога для богатых

ГЛАС.RU06:55

В Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический

ПРАЙМ06:22

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

РИА Новости06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,2K
Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Известия 06:55
203
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
146
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
3
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
49
Спорт

Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

После назначения выплаты деньги будут направлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя.
Shraibikus News 07:43
117
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
270
Происшествия

Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку

Белогорский районный суд Крыма признал виновным владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, и оштрафовал его на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
РИА Новости 08:20
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv вчера в 03:37
34
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru вчера в 17:02
178
Политика

Госдума в первом чтении приняла закон об отчуждении территорий

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждение территорий, пишет ТАСС.
Газета.Ru 07:00
2K
Экономика

Инвестфонд пытается взыскать с руководства «Русского стандарта» 4 млрд

Zamir Usmanov / Global Look Press Сегодня, 14 июля, состоится судебное заседание по иску инвестфонда Pala Assets Holdings к акционерам и руководству банка "Русский стандарт".
РЕН ТВ 07:42
2
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 05:38
5
Происшествия

Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
1
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
88
Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
55
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
223
Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Вести.Ru 06:16
330
Общество

В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198).
РИА Новости 03:55
1
Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
975
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
63
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
268
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
1,7K
Армия и оружие

В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

РИА Новости 06:53
380
Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

РБК 08:17
121
Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com 04:07
5
Общество

В новом инфекционном госпитале под Уфой заполнен коечный фонд

Эхо Москвы в Уфе 05:33
Политика

Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК вчера в 17:47
48
Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное