Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

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