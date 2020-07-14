Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Инициатива заключалась в том, чтобы использовать деньги для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

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