Общество
РИА НовостиВ Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Председатель счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение НДФЛ лишенным экономического смысла.
Читать в источнике
Оценить27
Инициатива заключалась в том, чтобы использовать деньги для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 10:25
с чего всё началось
Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Суд принял решение по задержанному в Берлине российскому диджею
Казначеев был задержан в Берлине от имени Минюста США в начале июня.
Rambler News Service 09:57
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 вчера в 08:20
Гаджеты
Владельцы Xiaomi Mi A3 жалуются на ошибки после обновления Android
Xiaomi просит владельцев Mi A3 не загружать глобальное обновление прошивки OTA-V11.0.3.0.QFQMXTC из-за «серьезной ошибки».
MobiDevices 03:23
Политика
Член бундестага написал письмо сенаторам США о «Северном потоке — 2»
Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отправил ряду американских сенаторов письмо, касающееся санкций в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 11:01
Происшествия
В Мурманске расследуют дело о мошенничестве при благоустройстве
Сотрудники полиции провели обыски в учреждении, занимающемся благоустройством Мурманска, а также в подрядных организациях в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий в сфере благоустройства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
РИА Новости 10:14
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Футбол
Газизов поделился видением оптимальной структуры «Спартака»
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов поделился видением оптимальной структуры руководства клуба.
Газета.Ru 10:46
Общество
Хорватия официально открыла границы для российских туристов
Как сообщает портал Schengen Visa Info, при пересечении границ иностранным туристам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус и ваучер на оплаченное проживание.
MedikForum.ru 10:58
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Общество
Более 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство
Письмо подписали 83 миллионера.
РЕН ТВ вчера в 15:09
Футбол
Сёмин: если бы знал о проблеме Самохвалова, посоветовал бы прекратить занятия футболом
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ситуации со смертью защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Чемпионат 09:44
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 12 июля в 14:49
Общество
На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima
В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку
На сей раз именитый специалист обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе, призвав функционера уйти в отставку за оскорбительный жест в адрес фаната "железнодорожников" (Кикнадзе показал средний палец болельщику клуба во время матча с "Уфой" (1:1), позже извинившись за свое поведение – "Газета.Ru").
Газета.Ru 10:58
Происшествия
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке
Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12