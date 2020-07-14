Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Председатель счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение НДФЛ лишенным экономического смысла.
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Дмитрий Песков
Инициатива заключалась в том, чтобы использовать деньги для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 10:25
с чего всё началось

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:06

Подробнее о событии

В Кремле одернули Кудрина за слова о повышении налогов

Lenta.ru10:25

В Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический

ПРАЙМ06:22

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Российская газета07:41

Деньги от 15% НДФЛ направят на лечение детей с особыми болезнями

Телеканал 360°07:31

В Кремле ответили на критику идей Путина Кудриным

URA.Ru06:58

Песков заявил, что в повышении НДФЛ для богатых есть экономический смысл, но он не главный

ТАСС07:41

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

РИА Новости06:06
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Shraibikus News вчера в 12:50
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Общество

Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний

Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12 июля в 04:42
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Здоровье

Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима

«Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм», - резюмировал Радаев.
Регион 64 11:20
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Армия и оружие

Армения обратилась к ОДКБ из-за эскалации на границе с Азербайджаном

Постоянный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов призвал страны-члены Организации к солидарности в условиях обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили во вторник в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 10:00
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Общество

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
Политика

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
15
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
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Общество

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС 08:57
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv вчера в 02:57
28
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Армия и оружие

Стамбул поддержит Баку на фоне приграничного конфликта с Арменией

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:36
6
Технологии

Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45
39
Армия и оружие

Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU вчера в 08:35
11
Технологии

Mail.ru Group запустила онлайн-платформу с виртуальными ведущими

Discover24 11:18
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Авто

Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant

Фотографии, на которых можно увидеть финальную версию внедорожника Aurus Komendant, появились у Российской газеты.
Политическая Экспертиза 11:05
11
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
16
Футбол

«Динамо» будет обязано выкупить Игбуна у «Уфы»

Газета.Ru 12:46
Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com вчера в 04:26
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Происшествия

Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва

Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
15
Футбол

Елена Илюхина: «„Зенит“ недорабатывает в плане подготовки резерва»

Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы недорабатываем в части подготовки резерва.
Матч ТВ 11:18
Происшествия

В Краснодаре ливень подтопил 25 участков автодорог

В результате, подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории.
REGNUM 10:39
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Общество

Макрон пригласил тысячи человек на военный парад в Париже

REGNUM вчера в 09:01
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Общество

Чеченец избил блогера и извинился после вмешательства Кадырова

Блогер из Чечни Зелимхан Зелимханов извинился перед москвичом Святославом Коваленко.
News.ru 11:00
7
Политика

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
1
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
10
Футбол

Баринов ждал, что фанаты «Спартака» ему «подложат свинью»

Опорный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что в прежние годы с опасной ждал дерби против «Спартака».
ProstoProSport 12:24
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