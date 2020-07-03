Отвечая на вопросы журналистов в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок. "Но мы не готовы принимать их во внимание", - заявил представитель Кремля.

с чего всё началось

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

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