Политика
РИА НовостиВ Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Отвечая на вопросы журналистов в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок. "Но мы не готовы принимать их во внимание", - заявил представитель Кремля.ТАСС05:17
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