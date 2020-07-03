Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле ответили на иностранную критику поправок в конституцию

Отвечая на вопросы журналистов в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок. "Но мы не готовы принимать их во внимание", - заявил представитель Кремля.
ТАСС05:17

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В Кремле отказались принимать во внимание заявления Запада о поправках

РБК06:09

В Кремле ответили на иностранную критику поправок в конституцию

ТАСС05:17

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Вести.Ru05:40

В Кремле не будут учитывать критику из-за рубежа по поправкам к Конституции

Интерфакс05:39

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

РИА Новости05:30

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Lenta.ru05:27

Кремль не примет во внимание критические высказывания по поправкам в Конституцию

Газета.Ru05:47
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