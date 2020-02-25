Политика
ГородовойВ Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
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Экономика
Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти
«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Экономика
Мишустин позвал Ильтякова в Москву для доклада
Михаил Мишустин приехал в Курган сегодня днем.
Политика
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Гаджеты
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10
Гаджеты
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мА·ч
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Авто
Polestar официально представил Percept Concept
В настоящее время у Polestar есть две псерийные модели, которые называются просто «1» и «2». Шведский премиум-бренд выбрал более оригинальное имя для своей новой концепции, которая была разработана в качестве демонстрации будущих продуктов и стремлений компании.
Здоровье
Арбузный сок может повысить уровень тестостерона у мужчин
Как передает издание Planet Today, в арбузном соке содержится большое количество цинка и других микроэлементов, которые помогают повышать уровень тестостерона, традиционно считающийся «мужским» гормоном.
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.
Политика
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
Экономика
Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина
Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Футбол
Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Происшествия
Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до акции 27 июля
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Общество
Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей
Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в марте
В начале марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь Международного женского дня 8 Марта.
Политика
Путин рассказал о целях и ходе реализации нацпроектов в России
Президент России Владимир Путин заявил, что основной задачей при реализации национальных проектов является комплексное развитие страны.
Авто
Geely начал продажи кроссовера Geely Icon
Новый компактный кроссовер Geely Icon, представленный осенью 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу, поступил в продажу в Китае.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Здоровье
Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов
Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.