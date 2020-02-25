Политика

ГородовойГородовойВ Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
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Песков категорически отверг обвинения во вмешательстве РФ во внутренние дела США

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РБК04:40
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Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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