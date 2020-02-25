Политика
ГородовойВ Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
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Политика
Россия назначила нового торгпреда на Украине
Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Спорт
Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на чемпионате Европы по футболу
Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем чемпионате Европы - 2020.
Футбол
Марцин Булка: «Однажды Коста снял шорты и сел на лицо Чалоба»
Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка, выступавший ранее за «Челси», рассказал о конфликте между Диегу Костой и Натаниэлом Чалоба.
Кино
Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Здоровье
Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
Музыка
Бьорк представит новую программу в Москве
Исландская певица Бьорк представит в Москве новую программу Björk Orchestral и исполнит свои лучшие хиты в сопровождении оркестра.
Происшествия
Машина въехала в толпу на карнавале в Германии
Неизвестный на машине въехал в толпу во время карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен, сообщил Reuters со ссылкой на полицию.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Происшествия
На Ямале арестовали чиновника по делу о растрате 29 миллионов рублей
Заместитель главы Надымского района ЯНАО, обвиняемый в растрате выделенных на благоустройство 29 миллионов рублей, отправлен под стражу, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Наука
Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород
Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили не нуждающийся в кислороде сложный биоорганизм, который паразитирует на лососевых рыбах.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить выпускникам медицинских вузов в течение шести лет работать в частных больницах и клиниках.
Здоровье
Эзотерики считают, что коронавирус опасен не для всех
Коронавирус ведет происхождение из КНР — страны, которая перенаселена и в которой существует мощный эгрегор коллективности, опирающийся на коммунистическую идеологию.
Политика
Зеленский назвал себя дрессированным псом
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления сравнил себя с дрессированной собакой.
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что грузинские журналисты «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Политика
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.