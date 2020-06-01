Политика
Lenta.ruВ Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 июня.
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Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Происшествия
Погромы в США не прекращаются: комендантский час введен в 40 городах
Более 40 американских городов ввели комендантский час. Все эти дни главное целью протестующих остается Капитолий штата Миннесота.
Вести.Ru 03:59
Здоровье
В Ивановской области осталось сто свободных коронавирусных коек
Свободных коек для коронавирусных больных осталось 100.
ivDay.ru 05:18
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Экономика
Россияне с 1 июня начнут получать новые пособия
Три вида материальной помощи начнут выплачивать семьям с детьми с 1 июня 2020 года.
Политика Сегодня 01:34
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал к МКС
К Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru 30 мая в 15:47
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Общество
Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски
После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
Южный Федеральный 03:19
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Культура
Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн
Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».
News.ru 03:33
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение
Областная газета вчера в 13:55
Игры
GFN.RU продлила бесплатный доступ к GeForce Now в России до конца лета
Благодаря сотрудничеству NVIDIA с промышленно-финансовой группой «САФМАР» в октябре прошлого года состоялся запуск технологии потоковых игр GeForce Now в России на сайте GFN.ru.
3DNews 10:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Захарова ответила на обвинения в причастности России к протестам в США
Rambler News Service 06:14
Общество
«Отравление в Солсбери» перенесут на экраны
Трехсерийный фильм «Отравление в Солсбери» выйдет 14 июня. Он рассказывает о событиях, произошедших в британском городе два года назад.
Коммерсантъ FM 11:06
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 30 мая в 03:42
Финансы
В США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Политика
Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
Самолет UTair с 50 пассажирами вернулся в Сургут сразу после вылета
Неубранная стойка шасси стала причиной возврата в Сургут направлявшегося в Тюмень самолета авиакомпании UTair.
Вести.Ru 11:26
Общество
Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений
Президент правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту письмо, в котором официально опроверг факт вымогательства со стороны российского чиновника.
РБК 12:10
Общество
Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
RT на русском 11:11
Общество
ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания
В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03