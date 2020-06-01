В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 июня.

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

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