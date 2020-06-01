Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 июня.
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Кремль назвал ошибочными инсинуациями обвинения на фоне беспорядков в США

Интерфакс05:57

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

Lenta.ru05:36

В Кремле назвали инсинуациями заявления о «русском следе» в беспорядках в США

Газета.Ru05:37

В Кремле оценили мнение о «причастности» России к протестам в США

RT на русском05:42

Кремль назвал инсинуацией слова о причастности Москвы к беспорядкам в США

РБК05:35

Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США

ТАСС05:31

Россия непричастна к беспорядкам в США, заявили в Кремле

РИА Новости05:35
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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Евгения Медведева в Международный день защиты детей вспомнила о маме

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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Известия 11:28
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Происшествия

Погромы в США не прекращаются: комендантский час введен в 40 городах

Более 40 американских городов ввели комендантский час. Все эти дни главное целью протестующих остается Капитолий штата Миннесота.
Вести.Ru 03:59
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Здоровье

В Ивановской области осталось сто свободных коронавирусных коек

Свободных коек для коронавирусных больных осталось 100.
ivDay.ru 05:18
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Экономика

Россияне с 1 июня начнут получать новые пособия

Три вида материальной помощи начнут выплачивать семьям с детьми с 1 июня 2020 года.
Политика Сегодня 01:34
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

К Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru 30 мая в 15:47
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Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Общество

Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски

После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
Южный Федеральный 03:19
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Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Культура

Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн

Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».
News.ru 03:33
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Общество

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

Областная газета вчера в 13:55
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Игры

GFN.RU продлила бесплатный доступ к GeForce Now в России до конца лета

Благодаря сотрудничеству NVIDIA с промышленно-финансовой группой «САФМАР» в октябре прошлого года состоялся запуск технологии потоковых игр GeForce Now в России на сайте GFN.ru.
3DNews 10:02
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Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Захарова ответила на обвинения в причастности России к протестам в США

Rambler News Service 06:14
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Общество

«Отравление в Солсбери» перенесут на экраны

Трехсерийный фильм «Отравление в Солсбери» выйдет 14 июня. Он рассказывает о событиях, произошедших в британском городе два года назад.
Коммерсантъ FM 11:06
Космос

Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны

Город342 30 мая в 03:42
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Финансы

В США перестали верить в доллар

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
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Политика

Назван новый главный следователь МВД России

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Политика

Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02
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Происшествия

Самолет UTair с 50 пассажирами вернулся в Сургут сразу после вылета

Неубранная стойка шасси стала причиной возврата в Сургут направлявшегося в Тюмень самолета авиакомпании UTair.
Вести.Ru 11:26
Общество

Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений

Президент правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту письмо, в котором официально опроверг факт вымогательства со стороны российского чиновника.
РБК 12:10
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Общество

Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

RT на русском 11:11
29
Общество

ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03
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