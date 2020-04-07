Коронавирус
Газета.RuВ Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой, если оно не решит проблему средств защиты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства в кратчайшие сроки решить проблему индивидуальных средств защиты в свете распространения нового коронавируса.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Футбол
Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России
В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Игры
Разработчики Disco Elysium работают над Switch-версией игры
В интервью подкасту Game On от BBC Radio 5 Live арт-директор Disco Elysium Александр Ростов рассказал, что работает над дизайн-документом пользовательского интерфейса Switch-версии ролевой игры.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» потеряет из-за коронавируса более €130 млн
Убытки, которые понесет клуб из-за пандемии, составят £116,4 млн (около €131 млн).
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области
Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Авто
Раскрыты названия автомобилей, которые не использовал «АвтоВАЗ»
В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Калининградец заплатит 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции
В судебном заседании местный житель N. вину не признал, указал, что нарушений с его стороны не допущено, поскольку он свободен в передвижении.