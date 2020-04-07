В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Общество В России предложили отменить ЕГЭ Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Футбол Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наука Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.

Общество Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество Япония вводит режим чрезвычайной ситуации Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.

Экономика Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».

Общество Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.

Игры Разработчики Disco Elysium работают над Switch-версией игры В интервью подкасту Game On от BBC Radio 5 Live арт-директор Disco Elysium Александр Ростов рассказал, что работает над дизайн-документом пользовательского интерфейса Switch-версии ролевой игры.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.