Коронавирус
Газета.RuВ Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Общество
Лукашенко изъявил готовность идти лечить людей с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей, зараженных новым типом коронавируса.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ
Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Авто
Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС
Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Происшествия
Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой
Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
Происшествия
СКР назвал версии взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево
Следствие рассмотрит все версии взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево, сообщила ТАСС представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Политика
В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Гаджеты
Процессоры Core i9-10900K получат десять ядер и частоту до 5,3 ГГц
Самый производительный чип — Core i9-10900K будет десятиядерным с режимом многопоточности, а благодаря технологии Thermal Velocity Boost максимальная частота процессора достигнет 5,3 ГГц.
Общество
Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж
По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
Гаджеты
Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей
Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Политика
В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии
Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией.
Армия и оружие
Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160
"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", - сказал Шойгу.