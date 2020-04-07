Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова

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В Кремле не видят противоречий в позициях Мишустина и Кадырова

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Кремль оценил спор Кадырова и Мишустина из-за закрытия границ регионов

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Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

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Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова

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Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

Интерфакс06:17

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона

ТАСС05:48
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Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Общество

Лукашенко изъявил готовность идти лечить людей с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей, зараженных новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 08:06
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей 00:47
Авто

Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС

Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
SpeedMe вчера в 09:33
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса

Известия 08:03
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Происшествия

Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 02:34
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Новые автомобили 05:05
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
РИА Новости 08:07
Происшествия

СКР назвал версии взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево

Следствие рассмотрит все версии взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево, сообщила ТАСС представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.
Коммерсантъ 04 апреля в 08:17
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Политика

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:33
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 22:29
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

Metaratings 05 апреля в 14:27
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
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Процессоры Core i9-10900K получат десять ядер и частоту до 5,3 ГГц

Самый производительный чип — Core i9-10900K будет десятиядерным с режимом многопоточности, а благодаря технологии Thermal Velocity Boost максимальная частота процессора достигнет 5,3 ГГц.
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Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
РБК 07:05
Религия

Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
Гаджеты

Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей

Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 01:18
Религия

Патриарх Кирилл призвал неверующих подумать о наступившем кризисе

ПолитРоссия 07:50
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В МИД РФ сообщили об угрозе киберпандемии

Глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что мир может быть поражен киберпандемией.
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Армия и оружие

Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160

"На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии", - сказал Шойгу.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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