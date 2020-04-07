В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Общество Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".

Авто Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.

Происшествия Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.

Авто Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.