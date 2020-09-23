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Deita.ru
Deita.ru

В Кремле ответили на предложение Грефа снизить число налогов

«Греф имеет свое экспертное мнение наряду с другими точками зрения», – отметил официальный представитель Кремля. Ранее глава Сбербанка заявил, что, по его мнению, в России нужно сокращать и количество налогов, и величину их ставок.В источнике
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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ruвчера в 10:26
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАССвчера в 06:08

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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США отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии

Представитель Госдепартамента США заявил в среду, что выборы 9 августа в Белоруссии "не были ни свободными, ни честными", а объявленные результаты "были сфабрикованы и не отражали легитимность".
Московский Комсомолец15:00

Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live2405:35
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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В ЦПВС предупредили о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

В июле руководитель ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий сообщал, что боевики террористической «Хайат Тахрир аш-Шам» планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.
Известия15:15
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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