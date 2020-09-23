В Кремле ответили на предложение Грефа снизить число налогов
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«Греф имеет свое экспертное мнение наряду с другими точками зрения», – отметил официальный представитель Кремля. Ранее глава Сбербанка заявил, что, по его мнению, в России нужно сокращать и количество налогов, и величину их ставок.В источнике
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