Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ
Смотрите также
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Мирослава Карпович показала фото в мокром платье
В ПФР опровергли информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем
Наташа Королева рассказала о семейном кризисе
Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф ЛЧ
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа
Президент призвал завершить ремонт Консерватории Петербурга
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Универсальный природный антибиотик открыли в России
Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов
Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ
Путин считает, что повышение НДФЛ для богатых справедливо и обосновано
В Минске задержали десятки противников инаугурации Лукашенко
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем
Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии