Общество
РБКВ Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Политика
Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Происшествия
Михаила Ефремова привезли на допрос
Интерфакс 08:20
Общество
Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях
Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 07:50
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании
Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.
РБК 10:02
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Экономика
Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
Футбол
В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
Матч ТВ 11:39
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Энергетика
Financial Times (Великобритания): Польша подсчитывает цену своего отказа от российского газа (Financial Times)
26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях.
ИноСМИ 10:14
Спорт
Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда
Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости 10:22
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Армия и оружие
Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
В Израиль из США в начале июля будет доставлен специальный истребитель F-35, разработанный для действиях в условиях работы российской системы ПВО С-400.
Недвижимость.RU 09:37
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Энергетика
В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда
В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны.
Газета.Ru 10:52
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Футбол
Уткин призвал отказаться от проведения матчей РПЛ со зрителями
28 мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями.
Metaratings 11:14
Происшествия
Как и почему в Ингушетии родственники убивали друг друга
Живущие в Ингушетии представители семьи Медовых не позволяли своим заграничным родственникам начать строительство мечети в городе, полагая, что те станут использовать культовое сооружение для пропаганды идей радикализма.
Коммерсантъ 09:49
Политика
Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека
Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 152 человека.
Бизнес-газета 04:41
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot
Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
Rambler News Service 04:05
Политика
В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии
Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
Политика
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04