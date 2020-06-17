Общество

РБКРБКВ Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы

Взгляд.ру07:14

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

РБК07:12

Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников

ТАСС06:17

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Коммерсантъ06:44

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

RT на русском06:32

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

РИА Новости06:19

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

Известия06:45
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Политика

Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Происшествия

Михаила Ефремова привезли на допрос

Интерфакс 08:20
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Общество

Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях

Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 07:50
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Общество

Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании

Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.
РБК 10:02
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Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
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Экономика

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
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Футбол

В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
Матч ТВ 11:39
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Энергетика

Financial Times (Великобритания): Польша подсчитывает цену своего отказа от российского газа (Financial Times)

26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях.
ИноСМИ 10:14
Спорт

Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда

Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости 10:22
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Происшествия

На «священном месте» убийства Джорджа Флойда начали крестить людей

Lenta.ru 10:32
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Армия и оружие

Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

В Израиль из США в начале июля будет доставлен специальный истребитель F-35, разработанный для действиях в условиях работы российской системы ПВО С-400.
Недвижимость.RU 09:37
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Общество

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
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Энергетика

В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны.
Газета.Ru 10:52
Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Футбол

Уткин призвал отказаться от проведения матчей РПЛ со зрителями

28 мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями.
Metaratings 11:14
Происшествия

Как и почему в Ингушетии родственники убивали друг друга

Живущие в Ингушетии представители семьи Медовых не позволяли своим заграничным родственникам начать строительство мечети в городе, полагая, что те станут использовать культовое сооружение для пропаганды идей радикализма.
Коммерсантъ 09:49
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Политика

Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 152 человека.
Бизнес-газета 04:41
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Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot

Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
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Политика

В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
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Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
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ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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