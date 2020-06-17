Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Политика Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общество Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.

Общество Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции. 1

Футбол В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом» Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.

Энергетика Financial Times (Великобритания): Польша подсчитывает цену своего отказа от российского газа (Financial Times) 26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях.

Спорт Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.

Энергетика Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года. 1K

Общество Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС. 35

Энергетика В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны.

Экономика РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 330

Футбол Уткин призвал отказаться от проведения матчей РПЛ со зрителями 28 мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями.

Происшествия Как и почему в Ингушетии родственники убивали друг друга Живущие в Ингушетии представители семьи Медовых не позволяли своим заграничным родственникам начать строительство мечети в городе, полагая, что те станут использовать культовое сооружение для пропаганды идей радикализма. 1

Технологии Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании. 52

Политика В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу. 168