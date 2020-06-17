Общество

РБКРБКВ Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы

Взгляд.ру07:14

Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников

ТАСС06:17

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

Известия06:45

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Коммерсантъ06:44

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

RT на русском06:32

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

РИА Новости06:19

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

РБК07:12
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Происшествия

Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области

В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.
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Киевское «Динамо» обыграло «Минай» и вышло в финал Кубка Украины

«Динамо» Киев выиграло у «Миная» (2:0) в 1/2 финала Кубка Украины. В составе победителей дубль сделал датский нападающий Миккель Дуэлунн.
Спорт-Экспресс 09:00
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Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
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Армия и оружие

В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57

Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Футбол

УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
Lenta.ru 10:04
Происшествия

В Калининграде несколько улиц остались без света из-за аварии

В Калининграде жители нескольких улиц остались без света из-за аварии.
Клопс 09:40
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавирусной инфекции нового типа установили специальный туннель.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
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Авто

Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max

В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
Российская газета 06:02
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

РИА Новости вчера в 17:09
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru 09:18
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Армия и оружие

Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Происшествия

В Приволжье задержали экстремистов запрещенной «Таблиги Джамаат»

Операция прошла на территории четырех регионов ПФО Органы ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли в Приволжье деятельность религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России.
Правда ПФО 09:24
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
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Общество

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
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Общество

Виктория Боня объяснила слова об «алкоголиках и нищебродах»

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Экономика

Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года

В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Здоровье

В Волгограде появится онкоцентр федерального уровня

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Футбол

Кричавший «Слава Украине» Вида хочет перейти в клуб из России

Как сообщает источник, Вида хочет перейти в клуб из России, однако на данный момент не уточняется в какой именно.
Vprognoze.ru 02:58
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Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию в Ираке

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В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Экономика

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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Происшествия

В Одессе разбился легкомоторный самолет

В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
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