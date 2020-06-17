Коронавирус
РБКВ Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Экономика
Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%
РИА Новости вчера в 06:07
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 для настольных PC могут задержаться
По этим данным, новые процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут не ранее 2021 года.
Игромания.ру 06:48
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Футбол
Федун прокомментировал проблемы «Ромы» из-за перехода Понсе
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на возможный запрет на участие в еврокубках и понижение в классе из-за перехода форварда Эсекиэля Понсе.
ProstoProSport 04:59
Гаджеты
Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
The GEEK 02:16
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Кино
На Netflix выйдет дорама про группу BTS
Сценаристка Ким Суджин (Sujin Kim) сейчас в процессе написания истории про парней, преследуемых ранами прошлого.
Popcake 06:42
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru вчера в 17:00
Общество
Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК 06:24
Наука
В Британии начинают испытания на людях вакцины от коронавируса
В Великобритании Имперский колледж Лондона приступит к испытанию на людях разработанный вакцины от коронавируса.
МонаВиста вчера в 12:04
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Здоровье
Большую заболеваемость коронавирусом зафиксировали в Ростове и Шахтах
По четыре новых случая выявили в Багаевском, Зерноградском районах, Волгодонске, Гуково, Зверево и Новочеркасске.
Privet-Rostov.ru 05:37
Экономика
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
РИА Новости вчера в 19:18
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service 03:04
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Экономика
В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Происшествия
СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД
Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.
Российская газета 06:01
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15