Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 4000 для настольных PC могут задержаться По этим данным, новые процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут не ранее 2021 года.

Происшествия В Одессе упал легкомоторный самолет Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. 3

Футбол Федун прокомментировал проблемы «Ромы» из-за перехода Понсе Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на возможный запрет на участие в еврокубках и понижение в классе из-за перехода форварда Эсекиэля Понсе.

Происшествия В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). 1

Кино На Netflix выйдет дорама про группу BTS Сценаристка Ким Суджин (Sujin Kim) сейчас в процессе написания истории про парней, преследуемых ранами прошлого.

Кино Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. 3

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 702

Общество В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня. 244

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 33

Экономика Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева. 11

Происшествия На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона. 636

Экономика В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.