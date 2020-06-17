Коронавирус

РБКРБКВ Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

RT на русском06:32

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Коммерсантъ06:44

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

РБК06:39

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

Известия06:45

В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники

РИА Новости06:19

Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников

ТАСС06:17

Кремль — об идее сократить новогодние каникулы: Есть уже устоявшаяся практика

Life.ru06:16
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Экономика

Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%

РИА Новости вчера в 06:07
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 для настольных PC могут задержаться

По этим данным, новые процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут не ранее 2021 года.
Игромания.ру 06:48
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Футбол

Федун прокомментировал проблемы «Ромы» из-за перехода Понсе

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на возможный запрет на участие в еврокубках и понижение в классе из-за перехода форварда Эсекиэля Понсе.
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Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3

The GEEK 02:16
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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Происшествия

В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов

В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
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Кино

На Netflix выйдет дорама про группу BTS

Сценаристка Ким Суджин (Sujin Kim) сейчас в процессе написания истории про парней, преследуемых ранами прошлого.
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Кино

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
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Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
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Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru вчера в 17:00
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК 06:24
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Наука

В Британии начинают испытания на людях вакцины от коронавируса

В Великобритании Имперский колледж Лондона приступит к испытанию на людях разработанный вакцины от коронавируса.
МонаВиста вчера в 12:04
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Здоровье

Большую заболеваемость коронавирусом зафиксировали в Ростове и Шахтах

По четыре новых случая выявили в Багаевском, Зерноградском районах, Волгодонске, Гуково, Зверево и Новочеркасске.
Privet-Rostov.ru 05:37
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Экономика

Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе

Причин, по которым банковский вклад может оказаться в распоряжении банка, множество: вкладчик забыл о нем; умер, а его наследники не знают о вкладе; на счете осталась так мало денег, что издержки на их получение больше этого остатка, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Елена Мякишева.
РИА Новости вчера в 19:18
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service 03:04
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Происшествия

На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими

Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
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Экономика

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Происшествия

СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД

Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.
Российская газета 06:01
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Шоу-бизнес

Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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