Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны.

с чего всё началось

Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей. «Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права»,отметил пресс-секретарь российского лидера.

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