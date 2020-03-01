Армия и оружие

Военное делоВоенное делоВ Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей. «Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права»,отметил пресс-секретарь российского лидера.
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Дмитрий Песков
Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 09:27
с чего всё началось

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны.
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