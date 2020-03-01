Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПесков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей. Он также указал, что террористы в Сирии наносят удары и по российским военным объектам.
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Дмитрий Песков
Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 09:27
с чего всё началось

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны.
Вести.Ru09:27

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Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

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Кремль ответил Эрдогану на призыв уйти из Сирии

Московский Комсомолец10:59

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РЕН ТВ10:32

В Кремле ответили на просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

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Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Газета.Ru10:00

Песков заявил, что борьба с террористами в Сирии будет продолжаться

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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Вести.Ru09:27
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
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