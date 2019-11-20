Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Москва не может согласиться с такими призывами. Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

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