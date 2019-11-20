Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Москва не может согласиться с такими призывами. Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
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Дмитрий Песков
Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:45

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Кремль назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии

Коммерсантъ05:15

В Кремле ответили на требование эстонцев о возвращении территорий

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В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

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Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории

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Песков назал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

Комсомольская правда05:14

Эксперт оценил призыв эстонского политика «вернуть территории»

RT на русском06:06

Кремль назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

ТАСС04:31
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Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Политика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Телеканал 360° вчера в 16:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма

В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Газета.Ru 06:18
Политика

В Госдуме рассказали о перспективах договора о госгранице с Эстонией

Подпись под новым договором о госгранице в феврале 2014 года поставил именно министр иностранных дел Эстонии, предшественник господина Рейнсалу, — рассуждает Слуцкий.
REGNUM 05:58
Общество

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Интерфакс 04:47
Спорт

Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону

Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 03:20
Политика

Костин назвал Потанина жестким переговорщиком

Ведомости 04:16
Общество

Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь

Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие

Российские Т-80БВМ вызвали зависть у норвежских военных

Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии.
Российская газета 05:48
Экономика

Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Lenta.ru 04:55
Здоровье

В Южно-Сахалинске создают международный медицинский кластер

Минздрав Сахалинской области подписал соглашение с ООО «Паралэнд» о размещении международного медицинского кластера в новом здании на улице Леонова в областной столице.
РИА Сахалин-Курилы 01:53
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую

Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Московский Комсомолец вчера в 11:06
Гаджеты

Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Если Samsung представит модель Galaxy A11, то она получит ОС Android 10 непосредственно из коробки, что не может не радовать.
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Футбол

Экс-защитник «МЮ» рассказал о 12-дневном запое после ухода из клуба

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мэй рассказал, как сложно ему было пережить уход из клуба, передает Daily Mail.
Газета.Ru 05:25
Экономика

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы.
Коммерсантъ вчера в 09:30
Общество

Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию главы «Рольфа» Петрова

Генеральная прокуратура России готовит запрос на экстрадицию основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей, а также ряда других руководителей компании.
News.ru 06:19
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия вчера в 20:21
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 01:14
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Общество

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Российская газета 05:14
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Lenta.ru вчера в 16:10
Армия и оружие

Авиасалон в Дубае защитили российскими «Панцирями»

Ruposters.ru вчера в 10:44
Общество

Ввоз детских молочных смесей в РФ могут ограничить

Отмечается, что на сегодняшний день в России 95% смесей для детского питания, заменяющих грудное молоко, ввезены из США и стран ЕС.
REGNUM 02:58
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
Слово и Дело вчера в 13:16
Армия и оружие

Курдские радикалы записали видео, в котором извинились за атаку на патруль РФ в Сирии

ПолитРоссия 04:24
Футбол

Зарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино

Газета.Ru 05:46
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