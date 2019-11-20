Политика
РИА НовостиВ Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Москва не может согласиться с такими призывами. Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
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Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:45
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Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма
В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Политика
В Госдуме рассказали о перспективах договора о госгранице с Эстонией
Подпись под новым договором о госгранице в феврале 2014 года поставил именно министр иностранных дел Эстонии, предшественник господина Рейнсалу, — рассуждает Слуцкий.
Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Спорт
Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Политика
Костин назвал Потанина жестким переговорщиком
Общество
Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь
Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".
Армия и оружие
Российские Т-80БВМ вызвали зависть у норвежских военных
Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии.
Экономика
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Здоровье
В Южно-Сахалинске создают международный медицинский кластер
Минздрав Сахалинской области подписал соглашение с ООО «Паралэнд» о размещении международного медицинского кластера в новом здании на улице Леонова в областной столице.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Гаджеты
Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки
Если Samsung представит модель Galaxy A11, то она получит ОС Android 10 непосредственно из коробки, что не может не радовать.
Футбол
Экс-защитник «МЮ» рассказал о 12-дневном запое после ухода из клуба
Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мэй рассказал, как сложно ему было пережить уход из клуба, передает Daily Mail.
Экономика
Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета
Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы.
Общество
Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию главы «Рольфа» Петрова
Генеральная прокуратура России готовит запрос на экстрадицию основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей, а также ряда других руководителей компании.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Армия и оружие
Авиасалон в Дубае защитили российскими «Панцирями»
Общество
Ввоз детских молочных смесей в РФ могут ограничить
Отмечается, что на сегодняшний день в России 95% смесей для детского питания, заменяющих грудное молоко, ввезены из США и стран ЕС.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
Армия и оружие