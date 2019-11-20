Политика
Газета.RuПесков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Об этом этом пишет РИА "Новости".
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Эстония напомнила о требованиях к России вернуть «аннексированные территории»
Коммерсантъвчера в 22:30
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