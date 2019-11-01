Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

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"Сирийская армия рано утром в пятницу отразила атаку террористических группировок на несколько позиций на севере провинции Латакия, боевики потерпели ущерб в живой силе и технике", - сообщает радио.
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