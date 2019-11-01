Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
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Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
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В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
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Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Forbes составил список самых жутких профессий

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Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
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