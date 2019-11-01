Политика
RT на русскомВ Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
Происшествия
Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки
Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
Политика
Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Российская сторона досрочно завершила работу по поставкам компонентов С-400 на территорию Турции.
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Экономика
Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
На заводе «Ангстрем-Т» освоена технология Trench MOSFET Основная часть суммы была получена у «ВЭБ.РФ» в форме кредита под 8,5% годовых на строительство полупроводникового производства, рассчитанного на выпуск продукции по нормам 110 и 130 нм.
Политика
МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии
США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Кино
Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»
Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
Шоу-бизнес
Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра
Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.
Общество
Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Политика
«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом
В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Общество
Forbes составил список самых жутких профессий
Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.
Экономика
Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения
Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Гаджеты
Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
Материнская структура Google - Alphabet Inc. - договорилась о покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд, сообщила пресс-служба Fitbit.
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Происшествия
Полицейского из Богучанского района подозревают в сексуальном насилии
Полицейского из Богучанского района подозревают в сексуальном насилии, рассказали в краевом Следственном комитете.
Здоровье
Ученые объяснили, как с возрастом не набрать лишний вес
Ученые советуют заниматься физическими тренировками, причем делать это нужно не менее двух раз в неделю.
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.