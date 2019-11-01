Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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В России ответили на заявление Киева о «репарациях» за Донбасс

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