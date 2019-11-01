Политика
RT на русскомВ Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
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Общество
Непогода оставила без света почти миллион домов в Канаде
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Российская газета 18:35
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В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 15:12
Авто
Volkswagen в ближайшее время покажет новый минивэн
Немецкая компания Volkswagen в скором времени представит минивэн под названием Viloran.
32CARS.ru 16:59
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика
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Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.
РБК 14:02
Происшествия
В Надыме подростки избили инвалида
Российская газета 07:36
Общество
Рогозин поручил выделить деньги на два дополнительных корабля «Союз»
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Футбол
Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Матч ТВ 18:30
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 вчера в 11:00
Наука
В Канаде нашли окаменелости древнего носорога
Зубы были маленькими и в плохой форме, но учительница все равно их подобрала.
Машины и Механизмы вчера в 17:23
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru вчера в 16:05
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.
Ugpressa.ru 30 октября в 10:33
Общество
В России изменился ГОСТ на хлеб
С 1 ноября 2019 года хлеб будут изготавливать по новому ГОСТу, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 00:42
Общество
На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом
В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.
РИА Сахалин-Курилы 19:10
Авто
Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России
Автоновости дня вчера в 05:25
Футбол
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Lenta.ru вчера в 13:09
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Народные новости 04:27
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
ТАСС 12:46