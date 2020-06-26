Политика
RT на русскомВ Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Россия имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя представление властей Японии из-за геолого-разведочных работ в Охотском море.
Читать в источнике
Оценить845
с чего всё началось
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.РИА Новостивчера в 23:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Кино
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
РИА Новости 18:57
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru вчера в 09:10
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК 23:04
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей 13:08
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили
Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили 10:24
Здоровье
Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки в регионе
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:03
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 оценили в $549 долларов
Что касается самого дорогого iPhone 12, то его можно будет приобрести за 1399 долларов.
Evo-rus.com 13:18
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Газета.Ru 09:58
Здоровье
Кардиолог раскрыл способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды – без проблем пережить так называемую «погодную пилу».
Известия 23:00
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 12:05
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ 05:47
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар вчера в 11:24
Технологии
Украина и Италия вышли из российского космического проекта
Деловое.ТВ 24 июня в 09:00
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
Кино
Робот впервые утвержден на главную роль в фильме
Японского робота "Эрику", обладающего искусственным интеллектом, сыграет в научно-фантастическом фильме с лаконичным названием "b".
РБК 08:38
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости 08:42
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 06:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках
Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ 06:07
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59