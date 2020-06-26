Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

с чего всё началось

Россия имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя представление властей Японии из-за геолого-разведочных работ в Охотском море.

В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море

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