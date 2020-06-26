Политика
RT на русскомВ Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Россия имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя представление властей Японии из-за геолого-разведочных работ в Охотском море.
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с чего всё началось
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.РИА Новостивчера в 23:44
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
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Газета.Ru вчера в 09:55
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Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
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МВФ одобрил выдачу Египту кредита на борьбу с коронавирусом
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Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
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Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
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