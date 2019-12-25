Политика

РБКРБКВ Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
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Дмитрий Песков
Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями. В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается. Большего здесь сказать нельзя.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 04:48
с чего всё началось

Песков: Минск волен искать любые варианты поставок нефти, которые выгоднее предложения РФ

24 декабря белорусский лидер упомянул существующую возможность реверсной закупки нефти через Польшу. Россия и Белоруссия ведут переговоры о закупке российской нефти.
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