Политика
РБКВ Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
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Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями. В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается. Большего здесь сказать нельзя.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 04:48
с чего всё началось
24 декабря белорусский лидер упомянул существующую возможность реверсной закупки нефти через Польшу. Россия и Белоруссия ведут переговоры о закупке российской нефти.ТАСС04:48
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