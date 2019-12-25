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РЕН ТВПесков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти
Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
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Если существуют более выгодные варианты для Белоруссии, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагает РФ. Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая силой навязывает свою продукцию, которая дороже, чем остальное на рынке.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитика Сегодня 05:01
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В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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"Ливерпуль" получил разрешение от Английской премьер-лиги (АПЛ) выступить в одной встрече с нашивкой победителей клубного чемпионата мира.
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Общество
В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154
В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
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Кино
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Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
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Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Транспорт
Маршрутки подорожают на 10 рублей с 2020 года
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Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Армия и оружие
Они были первыми: как начиналась Афганская война
При постановке задач командиру полка на действиях в горах приказал мне возглавить разведроту, которая должна была выполнять боевые задачи в горах, так как начальника разведки полка капитана Литвишкова, как уже было сказано, мы потеряли.
Общество
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Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
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В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.