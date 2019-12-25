Если существуют более выгодные варианты для Белоруссии, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагает РФ. Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая силой навязывает свою продукцию, которая дороже, чем остальное на рынке.

Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".

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Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

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Армия и оружие Они были первыми: как начиналась Афганская война При постановке задач командиру полка на действиях в горах приказал мне возглавить разведроту, которая должна была выполнять боевые задачи в горах, так как начальника разведки полка капитана Литвишкова, как уже было сказано, мы потеряли.