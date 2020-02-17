Политика
Газета.RuВ Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР
Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР - так Кремль прокомментировал предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть статус российского государства. Арановский призвал действовать исходя не из "вины за содеянное", а из "веры в правду и милосердие".
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И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции.
— Михаил Емельянов, депутатГазета.Ru 03:45
с чего всё началось
Как уже сообщал «Росбалт», судья Конституционного суда РФ Константин Арановский заявил (причем не в частной беседе, а выразив особое мнение во время процесса, когда суд проверял положения закона о жертвах политических репрессий), что Россия не является правопреемницей СССР в части «реабилитации жертв беззаконных советских репрессий».Росбалт11:28
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