с чего всё началось

И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции.

Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР - так Кремль прокомментировал предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть статус российского государства. Арановский призвал действовать исходя не из "вины за содеянное", а из "веры в правду и милосердие".

В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР

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