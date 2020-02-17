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Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментария, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 07:17
с чего всё началось
Такое мнение он высказал в дополнение к декабрьскому постановлению суда о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий, сообщает «Коммерсант».Дождь02:07
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