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РИА НовостиВ Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.
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Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить российский Су-24
Московский Комсомолец04:58
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