Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.
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В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости07:56

Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

Независимая газетавчера в 12:15

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

Интерфакс05:17

Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

ТАСС05:03

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить российский Су-24

Московский Комсомолец04:58

Президент Турции, по некоторым данным, лично отдавал приказ об ударе по российскому истребителю Су-24

Эхо Москвы02:30

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Lenta.ru06:16
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В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
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В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
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Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
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Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Юбилейный саммит НАТО открывается в Лондоне

Сегодня, 3 декабря в Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
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Транспорт

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По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Пожар на складе в Петербурге локализован

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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Путин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%

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Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Сотрудники ОДКБ в Екатеринбурге готовят новое обращение к Куйвашеву

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В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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Советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-24М постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России
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