Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Дипломат вспомнил, что похожая ситуация уже возникала пять лет назад из-за событий в сирийском городе Алеппо.

В Кремле ответили на угрозы в адрес российского посла в Турции

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