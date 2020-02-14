Политика

URA.RuURA.RuВ Кремле ответили на угрозы в адрес российского посла в Турции

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Дипломат вспомнил, что похожая ситуация уже возникала пять лет назад из-за событий в сирийском городе Алеппо.
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Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

РИА Новости06:42

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

Газета.Ru08:19

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

Lenta.ru04:44

Кремль уверен, что Турция примет меры для безопасности посла России

Коммерсантъ05:18

В Кремле прокомментировали угрозы в адрес российского посла в Турции

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Песков выразил уверенность в обеспечении Турцией безопасности посла

РБК05:55

Москва верит, что Турция обеспечит безопасность посла и граждан РФ, работающих в стране

ТАСС04:36
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Энергетика

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Ведомости вчера в 11:27
Здоровье

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Вести.Ru вчера в 19:10
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
Фергана 07:25
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
РИА Новости 10:04
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:00
Происшествия

На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
РИА Новости 09:17
Общество

Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет

Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
РИА ОмскИнформ 06:57
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Общество

Крымские морские порты массово увольняют рабочих

REGNUM 08:04
Культура

Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак «Док-ток»

Вокруг ТВ вчера в 15:43
Общество

Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов

По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.
РБК 09:31
Армия и оружие

Вертолет сирийской армии сбили ракетой в Идлибе

Газета.Ru 08:40
Общество

В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина

В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Российская газета 09:02
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Политика

Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
URA.Ru вчера в 04:38
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит вчера в 15:06
Общество

В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

Накануне Ургант спародировал Данькову, в шутку накричав на лифт в Останкино. Тренер призналась, что сначала ролик Урганта ее обидел.
РИА Новости 09:27
Наука

В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка

Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.
ТВ Центр вчера в 10:20
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Происшествия

Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры

Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
РИА Новости 08:09
Политика

Путин призвал сделать выходным день голосования по Конституции

Россиянам сделают дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию.
Деловое.ТВ вчера в 08:37
Политика

Политолог дал оценку идее запрета отчуждения территорий в Конституции

В ходе встречи актер и режиссер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
Радио Sputnik 09:56
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Общество

Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика

Газета Кемерова 04:30
Гаджеты

Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона

Вечерний курьер 07:35
Происшествия

В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ

В Карачаево-Черкесии прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки офицеру ФСБ.
Российская газета 05:19
Общество

Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Ведомости 04:44
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