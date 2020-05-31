Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.

Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

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