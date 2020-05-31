Политика

Газета.RuГазета.RuПесков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
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Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

Московский Комсомолец07:27

Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции РФ

Комсомольская правда07:17

Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

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Путин объявит дату голосования по Конституции, «когда посчитает нужным»

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В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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Украинского военного похитили на границе с Крымом

Военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили на границе с Крымом.
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Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ

Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
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В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
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Гарай: «Валенсия» не предлагала новый контракт, клуб хочет меня оболгать

Аргентинский футболист Эсекьель Гарай заявил, что "Валенсия" хочет его дискредитировать, и он не получал предложение о новом контракте.
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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
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В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
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Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
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Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

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От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались.
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Российско-американский эксперимент SIRIUS перенесли из-за пандемии

Совместный изоляционный эксперимент Института медико-биологических проблем РАН и программы по исследованию человека NASA SIRIUS перенесли с ноября 2020 года на май 2021-го из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
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Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей

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