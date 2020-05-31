Политика
Газета.RuПесков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
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Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции РФ
Комсомольская правда07:17
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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
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В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
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В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
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