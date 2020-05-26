Это решение, которое, безусловно, будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении.

Выписавшийся накануне после заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 мая.

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы

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