Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы

Выписавшийся накануне после заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 мая.
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Дмитрий Песков
Это решение, которое, безусловно, будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:54

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