Экономика

REGNUMREGNUMВ Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике

Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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Льготы на льготы не приходятся

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).
Коммерсантъвчера в 18:07

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Льготы на льготы не приходятся

Коммерсантъвчера в 18:07

СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот

РБКвчера в 23:27

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

URA.Ruвчера в 21:09

«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на Минфин из-за налоговых льгот

Ведомости02:55

Какие льготы получали «Роснефть», НОВАТЭК и «Газпром» в последнее время

Znak.com04:49

В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»

РИА Новости05:30

Песков: решения по налоговым льготам на проект «Восток Ойл» в Арктике пока не принимались

ТАСС05:50
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:08, Вашингтон
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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