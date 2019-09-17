Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).

с чего всё началось

Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике

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