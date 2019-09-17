Экономика
REGNUMВ Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике
Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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с чего всё началось
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).Коммерсантъвчера в 18:07
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KM.ru 11:30
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Красная весна 08:35
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
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Газета.Ru 19:42
Политика
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RT на русском 14:00
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Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском 15:29
Политика
Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по ситуации в Донбассе
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Life.ru вчера в 22:59
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
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На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
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США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
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iXBT.com вчера в 01:05
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СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
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Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
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