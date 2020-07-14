Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

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