Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Протестующие в Хабаровском крае «достучались» до президента Владимира Путина

Хабаров.today07:24

Путин оценит все реалии при выборе врио главы Хабаровского края

РЕН ТВ06:09

В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

РИА Новости06:14

В Кремле прокомментировали возможность назначения врио главы Хабаровского края

Известия06:12

В Кремле прокомментировали возможность назначения врио главы Хабаровского края

Говорит Москва06:12

В Кремле прокомментировали возможность назначения врио главы Хабаровского края

ТАСС06:54

Песков: Путин учтёт все реалии, если и когда примет кадровые решения по Хабаровскому краю

Life.ru06:05
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
2K
Энергетика

«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%

Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
ПРАЙМ 09:11
Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
5
Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
2
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
59
Политика

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
2
Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
2,9K
Гаджеты

Конец «batterygate»: Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone

Скандал с компанией Apple, который был утроен из-за замедления работы старых моделей iPhone наконец-то решен.
ToDay News Ufa 08:43
2
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
1
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Lenta.ru вчера в 02:04
62
Происшествия

Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП

Московский Комсомолец вчера в 13:15
268
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
182
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
317
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
86
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
15
Политика

Глава МИД Украины: Киев «огребает» после каждого заявления Саакашвили

После каждого заявления Михаила Саакашвили Киев "огребает". Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Pravda.Ru 07:18
3
Общество

Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
58
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
45
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
49
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,3K
Технологии

Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45
39
Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
355
Общество

«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%

РБК 10:18
109
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
23
Общество

В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
RT на русском 12:22
45
Футбол

Кокорин может подписать с «Зенитом» новый двухлетний контракт

Петербургский «Зенит» планирует подписать новое двухлетнее соглашение с нападающим Александром Кокориным, сообщает Metaratings.
Московский Комсомолец 02:01
Хоккей

Илья Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона НХЛ

Голкипер рассматривал возможность вернуться в московский ЦСКА, чтобы не пропустить длительный срок, но команда не захотела его подписывать менее, чем на сезон.
CT news 08:19
1
Экономика

Китай приготовился к тяжелым временам на фоне коронавирусного кризиса

Кэцян считает, что в первом квартале экономика КНР показала устойчивый подъем на 6,8 процента после сокращения ВВП.
МонаВиста 08:01
38
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