Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин собирается смотреть парад Победы 24 июня.

Песков сообщил, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

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