Политика

ФедералПрессФедералПрессПесков сообщил, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин собирается смотреть парад Победы 24 июня.
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Песков оценил срок принятия решения по дате голосования по Конституции

RT на русском07:09

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

РИА Новости07:34

Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции РФ

Комсомольская правда07:17

Путин назначит дату голосования по поправкам в конституцию исходя из ситуации с COVID-19

ТАСС07:16

Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

РБК07:53

Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Газета.Ru07:00

Путин объявит дату голосования по Конституции, «когда посчитает нужным»

Вести.Ru06:40
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
37
Общество

Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня

Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
60
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
1,6K
Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости 13:30
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Шоу-бизнес

Почему дочь Леонида Якубовича не носит фамилию отца

НТВ вчера в 15:40
Политика

Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
405
Общество

Нарколог рассказал, что поможет бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
Вслух.Ру 01:19
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1K
Происшествия

Жуткое ДТП в Почепском районе произошло

Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
10
Общество

Попова заявила о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что совсем недавно стало понятно, что течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.
РИА Новости 11:20
217
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,1K
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
1,7K
Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
83
Армия и оружие

Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»

Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
1K
Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
65
Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
1,3K
Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым 10:22
50
Политика

США ограничат въезд в страну китайских ученых

Очередной поворот конкурентной войны: Дональд Трамп ограничил въезд в Штаты для ученых из КНР, которые якобы могут угрожать безопасности страны.
Вести.Ru вчера в 01:12
33
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
26
Политика

Трамп пообещал появление у США «величайших вооружений» в истории

Газета.Ru 06:58
218
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым

Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru 03:22
7
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
33
Общество

Пока что IKEA откроет только три российских магазина

Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru вчера в 13:07
8
Шоу-бизнес

Брухунова назвала «упырями» дающих ей советы подписчиков

Подписчики часто напоминают, что она развалила счастливый брак Петросяна с Еленой Степаненко, и называют её разлучницей.
News.ru 07:09
Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
12
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
978
Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
16
Хоккей

Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 07:47
2
Происшествия

Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе

По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ вчера в 15:47
2
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru 06:07
29
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