В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение о продлении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса будет приниматься на основе текущей динамики заболеваемости.

В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции

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