«Нет, не располагаем», ― ответили в администрации президента на вопрос об официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына . Напомним, что ложные новости о смерти корейского военного деятеля стали появляться в Сети.

В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына

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