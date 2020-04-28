Политика
Невские НовостиВ Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына
«Нет, не располагаем», ― ответили в администрации президента на вопрос об официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына . Напомним, что ложные новости о смерти корейского военного деятеля стали появляться в Сети.
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Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Политика
Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет
Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс.
ТАСС 06:29
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей
Китайский бренд Xiaomi анонсировал выход нового смартфона Mi 10 Youth Edition, который работает на базе актуальной ОС Android 10.
Rusargument вчера в 05:26
Армия и оружие
НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе с коронавирусом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в распространении ложной информации о борьбе с коронавирусом.
Дни24 07:36
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Общество
Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.
Интерфакс 09:37
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Общество
Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса
Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
Здоровье
ГП признала фейком статью о платном лечении некоторых больных COVID-19
Генеральная прокуратура России признала ложной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью.
Известия 08:08
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
В клубе подчеркнули, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая расходится с позицией клуба.
Волга Ньюс 01:39
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Наука
Следы коронавируса обнаружили в каплях больничных аэрозолей
Следы коронавируса специалисты обнаружили в каплях больничных аэрозолей, об этом стало известно Evo-rus-rus.com.
Evo-rus.com 04:26
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
Общество
Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре
UfacityNews.ru вчера в 04:40
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года
Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский.
Интерфакс 09:00
Здоровье
Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом
В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38
Транспорт
Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве
Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:03