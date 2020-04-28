Политика

Невские НовостиНевские НовостиВ Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына

«Нет, не располагаем», ― ответили в администрации президента на вопрос об официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына . Напомним, что ложные новости о смерти корейского военного деятеля стали появляться в Сети.
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Кремль не знает, жив ли Ким Чен Ын

Коммерсантъ06:17

Кремль заявил об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

РБК05:45

В Кремле не располагают официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына

РИА Новости05:23

В Кремле отреагировали на новости о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru05:34

У Кремля нет официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына

ТАСС05:25

Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына

Интерфакс05:41

Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

RT на русскомвчера в 19:58
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Общество

Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Газета.Ru 07:52
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Происшествия

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Здоровье

Минздрав рекомендует больницам снизить потребность в средствах защиты

Медицинским организациям рекомендовано рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы избежать их необоснованного расхода.
ТАСС 08:04
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Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу

Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
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Авто

Эксперты подсказали, как правильно выбрать шины

Тарантас Ньюс 25 апреля в 08:15
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Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Недвижимость

На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
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Происшествия

В обладминистрации разбираются с данными об умерших от коронавируса липчанах

На карте CORONAVIRUS (COVID-19) появилась информация о том, что в Липецкой области 4 умерших от коронавируса при 65 выписанных.
Most.tv 05:11
Политика

Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Футбол

Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА

Белорусский специалист Виктор Гончаренко может покинуть пост главного тренера ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 22:08
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Политика

МИД Украины отказался признавать геноцид армян

МИД Украины отказался признавать геноцид армян. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua".
Piter.tv 03:00
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
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Происшествия

В Оренбурге умер третий пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался третий пациент с коронавирусом, это 87-летняя женщина, за жизнь которой врачи боролись три недели, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
РИА Новости 06:47
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Происшествия

К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию

МЧС привлекло два вертолёта для тушения крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Общество

Заместитель главврача нижегородской больницы №33 умер от коронавируса

Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
Время Н 06:45
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Здоровье

Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
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Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
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В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.
Lenta.ru 07:43
Общество

Стена памяти умершим от коронавируса медикам появилась в Петербурге

Neva.Today 07:04
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Общество

На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»

На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
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Здоровье

Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса

Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
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