Вопрос закрытия Москвы на карантин «никак не обсуждается». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Представителя Кремля спросили, как обсуждаются в настоящее время «меры по закрытию Москвы».

В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы

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