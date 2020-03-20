Коронавирус
RT на русскомВ Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы
Вопрос закрытия Москвы на карантин «никак не обсуждается». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Представителя Кремля спросили, как обсуждаются в настоящее время «меры по закрытию Москвы».
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Культура
Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино
Европейские и американские кинорежиссеры, продюсеры, музыканты и организаторы концертов рассказали о том, как пандемия коронавируса разоряет индустрию музыки и кино и как запреты на массовые мероприятия привели к финансовому краху работников этой индустрии.
Общество
ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»
Агентство ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Путину». Об этом сегодня, 20 марта, сообщает «Эхо Москвы».
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Экономика
ЦБ введет стимулы по поддержке доступности финансовых ресурсов для реального сектора
Регулятор предупредил, что изменение внешней конъюнктуры и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести к снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора.
Происшествия
В отделении московской полиции нашли склад героина
В Москве во время обыска в туалете участкового пункта полиции обнаружен склад героина.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Армия и оружие
Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М
Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
Политика
СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом
Один из собеседников Bloomberg заявил агентству, что Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Игры
Глава Valve объяснил, почему не выпускали игры серии Half-Life
Вашингтон, 19 марта 2020, 13:48 — REGNUM Объяснение причин, почему компания Valve не выпускала долгое время игры серии Half-Life, дал основатель компании Гейб Ньюэлл в интервью изданию IGN.
Здоровье
Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа
Китайские специалисты уверены в том, что для лечения коронавируса идеально подходит «Фавипиравир» («Авиган»).
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Энергетика
В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
Экономика
Россияне смогут бесплатно перевести до 100 тыс. рублей
Российские банки с 1 мая смогут бесплатно для граждан осуществлять денежные переводы по номеру телефона на сумму до 100 тыс. рублей.
Наука
Российские ученые приблизили воплощение «голубой мечты» авиастроителей
Здоровье
Описаны новые пищеварительные симптомы коронавируса
Медики назвали неожиданный симптом коронавируса, который проявляется на ранних стадиях.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
В пятницу TUI Россия сообщила, что вынуждено аннулирует туры в зарубежные страны с датой вылета с 20 марта по 30 апреля.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Спорт
Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего
Происшествия
Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове
В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.