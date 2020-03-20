Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы

Вопрос закрытия Москвы на карантин «никак не обсуждается». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Представителя Кремля спросили, как обсуждаются в настоящее время «меры по закрытию Москвы».
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Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

Коммерсантъ06:14

В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы

RT на русском06:08

Песков: возможность закрытия Москвы на карантин не обсуждается

ТАСС05:52

В Кремле не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса

РИА Новости05:54

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вечерняя Москва05:54

Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

Lenta.ru05:53

Вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса не обсуждается – Песков

Москва 2405:55
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

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В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
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Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино

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Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

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Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

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Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М

Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
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СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

Один из собеседников Bloomberg заявил агентству, что Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится.
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
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Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
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На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
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Вашингтон, 19 марта 2020, 13:48 — REGNUM Объяснение причин, почему компания Valve не выпускала долгое время игры серии Half-Life, дал основатель компании Гейб Ньюэлл в интервью изданию IGN.
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Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
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В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
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Россияне смогут бесплатно перевести до 100 тыс. рублей

Российские банки с 1 мая смогут бесплатно для граждан осуществлять денежные переводы по номеру телефона на сумму до 100 тыс. рублей.
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Российские ученые приблизили воплощение «голубой мечты» авиастроителей

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Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
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Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего

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