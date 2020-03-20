Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта. По его словам, возможность принятия этих или подобных мер «не обсуждается просто никак и ни на сколько».

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