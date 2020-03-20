Коронавирус
Вечерняя МоскваВ Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта. По его словам, возможность принятия этих или подобных мер «не обсуждается просто никак и ни на сколько».
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Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Киберспорт
Ubisoft объявила «бесплатные выходные» для Assassin’s Creed Odyssey
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Самаре женщина шьет hand made маски из-за дефицита в аптеках
В условиях дефицита медицинских масок в аптеках, 82-х летняя жительница Самары изготавливает их самостоятельно.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Экономика
В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля
Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Игры
Bethesda по ошибке оставила DOOM Eternal без защиты Denuvo
В DSOGaming обратили внимание, что в папке DOOM Eternal для Bethesda Launcher на самом деле присутствуют два исполняемых файла — один с Denuvo (весом 450 Мбайт) и другой без неё (весом всего 67 Мбайт).
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Политика
Памфилова просит отправить наблюдателей на голосование по Конституции
Globallookpress / CEC Russia Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратилась к партиям с просьбой делегировать наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию России.
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Экономика
Силуанов заявил, что бюджетные расходы в 2020 году сокращены не будут
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует уменьшать бюджетные расходы в 2020 году.
Общество
Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе
Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Общество
В России компаниям в сфере культуры и спорта отсрочат уплату налогов
Налогоплательщикам в сфере спорта, культуры и искусства предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Общество
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Путешествия
TUI Россия аннулирует все туры за рубеж до 30 апреля
Туроператор TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля в связи с рекомендацией Ростуризма для россиян по возможности воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой провели обряд по изгнанию короновируса
Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором шестилетние Гарри и Лиза проводят таинственный обряд, призванный избавить человечество от коронавируса.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Футбол
Пеле назвал лучшего футболиста мира
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Музыка
Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big
Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Здоровье
В аптеки Астрахани завезли 38 тысяч медицинских масок
В аптеки города поступило на днях 18 тысяч медицинских масок, завтра ожидается дополнительный завоз ещё 20 с лишним тысяч масок.